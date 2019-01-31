Депутаты побывали в Солнечном и захотели вернуться туда летом

Депутаты екатеринбургской гордумы побывали с экскурсией в Солнечном, чтобы оценить ход развития нового района и социальных проектов на его территории. Гидом для парламентариев стал первый заместитель гендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин. Он познакомил народных избранников с уже построенными жилыми объектами, показал главную общественную зону отдыха – первую очередь парка, детский сад и уральскую Академию хоккея с интернатом для одаренных юных спортсменов из городов Свердловской области.

Напомним, генеральный застройщик района ‒ компания «Форум-групп». Сейчас в Солнечном проживает 5 тысяч жителей, а уже к концу этого года население района вырастет до 7 тысяч человек. В стадии строительства – более 150 тысяч квадратных метров жилья, а еще образовательные, спортивные и социальные объекты.

Кроме того, в Солнечном реализуется и федеральная целевая программа «Жилище». «Благодаря ФЦП и участию в ней областной и городской власти завершено строительство детского сада на 350 мест. Сейчас идет строительство школы на тысячу мест со стадионом. Развивается улично-дорожная сеть, строятся улицы Чемпионов и Золотистый бульвар – ключевые объекты, которые формируют облик района», ‒ сказал Сергей Мямин.

Он сообщил, что каждый год примерно 200 новых дошкольников становятся жителями Солнечного, поэтому в микрорайоне нужен второй детсад. В завершающей стадии находится строительство детской поликлиники, в помещении уже ведутся отделочные работы.

Депутатам концепция района понравилась, они пообещали оказать поддержку в развитии территории со стороны муниципалитета. «Сегодня депутаты смогли своими глазами посмотреть, как развивается район. Планируем сюда приехать еще летом. Считаем, что подобные проекты необходимо поддерживать. К слову об эффективности этого проекта, надо отметить, что на каждый вложенный муниципалитетом рубль из других источников было вложено порядка 50 рублей. Очевидно, проект успешный и востребованный. И, конечно, муниципалитет со своей стороны должен обеспечить удобное и комфортное проживание здесь для жителей: медучреждения, общеобразовательные учреждения, детские сады», ‒ сказал вице-спикер ЕГД Виктор Тестов.

Напомним, Солнечный – один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Уральском регионе с единой архитектурно-градостроительной концепцией.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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