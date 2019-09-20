Депутаты и чиновники съездили на экскурсию в Солнечный

Представители администрации Екатеринбурга и депутаты городской думы побывали на второй экскурсии в микрорайоне Солнечный.

Это уже вторая поездка депутатов в микрорайон, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе екатеринбургской гордумы. В январе народные избранники оценили ход развития Солнечного и посмотрели, как на его территории реализуются социальные проекты. Теперь комиссия оценила микрорайон в вопросах благоустройства, зонирования, обеспечения безопасности, организации процессов обслуживания территорий. В мероприятии принял участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

На экскурсии по району первый заместитель генерального директора ООО «Генеральный застройщик района Солнечный» Сергей Мямин отметил, что проектирование и строительство на данной территории ведется по стандартам, максимально приближенным к потребностям жителей. Общественные пространства, организация тротуаров, проезжих частей и велосипедных дорожек, благоустройство – все на современном уровне, который предусматривает эстетику высокого уровня, долговременную эксплуатацию, удобство и безопасность. Представитель застройщика рассказал о разных типах покрытия на тротуарах, а также их гармоничном соединении на протяженности всей улично-дорожной сети; благоустройстве, предусматривающем повышенные газоны, возрастные деревья, множество кустарников и цветы.

Отдельно обозначен вопрос с велодорожками, которые здесь есть повсеместно. Все они связаны между собой и представляют единую сеть. Причем ведут они и к строящейся школе, которая планирует открыть свои двери в следующем году. В планах застройщика разместить у здания велопарковки, чтобы школьник могли приезжать и уезжать с занятий на велосипеде.

Что касается автомобильных проездов, то приоритет здесь повсеместно отдан пешеходам. Закругления на перекрестках и въездах, продуманные переходы, правильно выбранные бордюрные камни. Гордость застройщика в этом вопросе – первый в Екатеринбурге скрытый слив воды с дорог, встроенный в бордюр. Это позволяет уйти от канав, дождеприемных колодцев и решеток, которые часто проваливаются.

«Вся территория микрорайона покрыта видеонаблюдением. Если нарушаются правила проживания, то охрана реагирует оперативно и при необходимости вызывает полицию. Две трети отчета службы безопасности – это посиделки с алкоголем, курение рядом с окнами, шум. В большинстве случаев достаточно включения в работу службы безопасности и проблема решается. Жители уже знают, что делать в случае возникновения таких ситуаций», – рассказал представитель застройщика.

Сейчас в Солнечном проживает, по разным оценкам, до 8 тысяч человек, но в перспективе район будут населять около 60 тысяч. Застройщик подчеркнул, что территория будет развиваться и дальше, причем с условием гармоничного сочетания плотности застройки и качества жизни. Все это, как показала практика, можно реализовать при совместной работе застройщика и городских властей, частно-государственном партнерстве.

Важный вопрос – продолжение работы по обеспечению района социальными учреждениями: детскими садами, школами, поликлиниками. Сергей Мямин выразил надежду на помощь депутатского корпуса в совместной деятельности в данном направлении на благо горожан.

Екатеринбург, Елена Васильева

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