Десять екатеринбуржцев, заболевших гриппом и пневмонией, находятся в тяжелом состоянии

В Екатеринбурге продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен уже в два раза, больше всего заболевших среди школьников. В городе переполнены больницы, и увеличилась нагрузка на скорую помощь.

Как сообщил сегодня начальник горздрава Екатеринбурга Денис Демидов, в связи с этим на базе двух медучреждений №6 и №24 открылись дополнительные места. Кроме того, увеличилось время работы кабинетов неотложной помощи.

«В больницах города находятся более 300 заболевших, десять из них в тяжелом состоянии, а шесть – на искусственной вентиляции легких. Это различные виды гриппа и пневмонии», – рассказал Демидов.

Напомним, из-за угрозы распространения гриппа все школы Екатеринбурга со вчерашнего дня закрыты на карантин. Около 150 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Детские сады работают, но в них не пускают непривитых от гриппа малышей. Ограничительные меры будут сняты, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, сообщили в пресс-службе мэрии.

За предыдущую неделю в уральской столице зарегистрировано более 21 случаев ОРВИ, 67 екатеринбуржцев заболели гриппом. У 33 пациентов был диагностирован «гонконгский» вирус H3N2, еще 34 человека заболели «свиным» гриппом А/H1N1.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов предупредил, что в разгар эпидемии категорически нельзя делать прививки от гриппа. Чтобы не подхватить инфекцию, жителям мегаполиса необходимо чаще мыть руки, носить защитные маски в общественных местах, избегать контактов с заболевшими людьми и вести здоровый образ жизни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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