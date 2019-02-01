Подробности массового ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень: столкнулись семь машин (ФОТО)

В Свердловской области дорожные службы временно перекрыли трассу Екатеринбург – Тюмень из-за массового ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды областного ГИБДД, около 12:40 в районе поселка Бобровки столкнулись шесть легковых автомобилей и одна грузовая машина. Пострадавших в аварии нет. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях – на трассе идет сильный снегопад. Сейчас продолжается патрульная расчистка дорог.

«Движение на участке временно перекрыто в сторону Екатеринбурга. Объезд возможен через развязку на Косулино. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

В ГИБДД уточнили, что спустя час после аварии движение открыли по одной полосе, сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт по очереди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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