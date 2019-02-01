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Пятница, 1 февраля 2019, 15:49 мск

Новости Екатеринбург

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Трассу Екатеринбург – Тюмень полностью открыли для движения после массовой аварии

Движение на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень открыто в полном объеме, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уралуправтодора. Последствия ДТП ликвидированы.

Напомним, дорогу пришлось перекрывать после массовой аварии, в которой столкнулись семь автомобилей. ДТП случилось в районе Бобровки. В ГИБДД региона сообщили, что, скорее всего, причиной аварии, в которой пострадали шесть легковых машин и одна грузовая, стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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