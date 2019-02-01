Трассу Екатеринбург – Тюмень полностью открыли для движения после массовой аварии

Движение на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень открыто в полном объеме, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уралуправтодора. Последствия ДТП ликвидированы.

Напомним, дорогу пришлось перекрывать после массовой аварии, в которой столкнулись семь автомобилей. ДТП случилось в районе Бобровки. В ГИБДД региона сообщили, что, скорее всего, причиной аварии, в которой пострадали шесть легковых машин и одна грузовая, стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

«Первое – это хорошее настроение». Спасатели, дорожники и гаишники готовят свердловчан к адски холодной неделе. / От свердловского УФАС требуют разобраться с «мусорными» тарифами и нормативами. / На уральских трассах работают почти 500 снегоуборочных машин (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»