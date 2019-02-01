российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 февраля 2019, 15:49 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На уральских трассах работают почти 500 снегоуборочных машин (ФОТО)

Свердловскую область продолжает засыпать снегом, особенно центр и юг региона. Местами выпало до 100 мм осадков. На трассах работают снегоуборочные машины. Но водителей предупреждают: дороги скользкие, растет количество аварий.

Как сообщили в управлении автомобильных дорог, сейчас уборкой снега занимаются 481 машина, ночью работало 469. Дорожники пытаются убрать снег с проезжей части до наступления морозов, чтобы предотвратить образование снежного наката. Напомним, уже завтра к вечеру зимнее потепление до -10 сменится морозами ниже 30 градусов. «Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций дорожники рекомендуют водителям не отправляться в дальние поездки. А также напоминают, что необходимо сменить стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особенности не превышать скоростной режим», – добавили в управлении. Пожаловаться на плохую уборку трасс можно по телефону горячей линии: (343) 262-50-65 областного управления автодорог.

Очевидцы сообщают, что на трассах очень много аварий. «Ехал до Невьянска и обратно. На дороге страшно, насчитали 4 аварии – автомобили выбросило в кювет. Но все живы, по счастью», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» автомобилист. Массовая авария сегодня произошла на трассе до Тюмени в районе поселка Бобровки, столкнулись сразу семь машин – шесть легковушек и грузовик.

Непростая дорожная ситуация и в Екатеринбурге. В пресс-службе мэрии рассказали, что на уборку снега отправили 280 машин и 150 рабочих. Однако дороги остаются в накатах, машины попросту не успевают убирать город, где снег продолжает идти. На протяжении дня в Екатеринбурге пробки в 6-7 баллов, вероятно, в вечерний час пик заторы будут оценивать в 9-10 баллов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

Экс-главу Сысерти «сливают» – его хотят исключить из ЕР за уголовку. / Газовики отремонтировали центр реабилитации для детей в Нижних Сергах. / В Екатеринбурге накануне 30-градусных морозов разобрали крышу в жилом доме – запланирован двухмесячный ремонт (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Фоторепортаж,

Новости партнеров