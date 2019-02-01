На уральских трассах работают почти 500 снегоуборочных машин (ФОТО)

Свердловскую область продолжает засыпать снегом, особенно центр и юг региона. Местами выпало до 100 мм осадков. На трассах работают снегоуборочные машины. Но водителей предупреждают: дороги скользкие, растет количество аварий.

Как сообщили в управлении автомобильных дорог, сейчас уборкой снега занимаются 481 машина, ночью работало 469. Дорожники пытаются убрать снег с проезжей части до наступления морозов, чтобы предотвратить образование снежного наката. Напомним, уже завтра к вечеру зимнее потепление до -10 сменится морозами ниже 30 градусов. «Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций дорожники рекомендуют водителям не отправляться в дальние поездки. А также напоминают, что необходимо сменить стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особенности не превышать скоростной режим», – добавили в управлении. Пожаловаться на плохую уборку трасс можно по телефону горячей линии: (343) 262-50-65 областного управления автодорог.

Очевидцы сообщают, что на трассах очень много аварий. «Ехал до Невьянска и обратно. На дороге страшно, насчитали 4 аварии – автомобили выбросило в кювет. Но все живы, по счастью», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» автомобилист. Массовая авария сегодня произошла на трассе до Тюмени в районе поселка Бобровки, столкнулись сразу семь машин – шесть легковушек и грузовик.

Непростая дорожная ситуация и в Екатеринбурге. В пресс-службе мэрии рассказали, что на уборку снега отправили 280 машин и 150 рабочих. Однако дороги остаются в накатах, машины попросту не успевают убирать город, где снег продолжает идти. На протяжении дня в Екатеринбурге пробки в 6-7 баллов, вероятно, в вечерний час пик заторы будут оценивать в 9-10 баллов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

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