На Урале подписано трехстороннее соглашение между властью, бизнесом и профсоюзами

Сегодня в резиденции полпреда президента по Уральскому федеральному округу было подписано обновленное трехстороннее соглашение между представителями исполнительной власти, работодателей и профсоюзов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои подписи под документом поставили сам полпред Николай Цуканов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Губернаторы регионов УрФО или лица, временно их заменяющие, принимали участие в церемонии дистанционно – по видеосвязи.

В настоящее время в округе действует трехгодичное соглашение, подписанное в декабре 2017 года. Основные положения этого документа актуальны и сейчас. Тем не менее, формат сотрудничества необходимо совершенствовать с учетом происходящих в стране изменений, сказал полпред, открывая встречу. Николай Цуканов заявил, что ситуация в настоящее время складывается неоднозначная. С одной стороны, идут позитивные процессы в экономике; с другой – правительство иногда вынуждено принимать непопулярные решения, а реальные денежные доходы населения несколько снизились. «Люди должны ощущать, что рост экономики положительно отражается на качестве их жизни», – подчеркнул он, и отметил, что подписание трехстороннего соглашения позволит и укрепить профсоюзное движение, и показать, что обязательства между властью, работодателями и работниками являются взаимными. «Сегодня мы подпишем отдельный документ о трехстороннем сотрудничестве на 2019 год. В дальнейшем предлагаю перейти к ежегодному заключению таких соглашений. Это позволит оперативнее реагировать на социально-экономические изменения, сделает наше сотрудничество более гибким и эффективным», – резюмировал полпред президента.

Позже, во время пресс-подхода, Николай Цуканов пояснил уральским журналистам, что в обществе существует активный запрос на справедливость, а потому все пункты соглашения должны быть реализованы. Но при этом нельзя и забывать и о непростой ситуации в целом: «Бизнес должен быть социально ответственным. Но при этом он должен и развиваться», – отметил полпред. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», поможет ли подписанное соглашение поднять среднюю зарплату по Свердловской области хотя бы до средней по РФ (не говоря уже о средней по УрФО), Николай Цуканов заявил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет рассматриваться, в том числе, и этот вопрос.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил, что подписание соглашения задаст направления для работы каждого субъекта Федерации, входящего в УрФО, и каждого регионального правительства. Он также высказал пожелание, чтобы губернаторы активнее участвовали в процессе привлечения работодателей к работе трехсторонних комиссий по защите прав трудящихся – не директивным методом, конечно, а с помощью убеждения. «Когда мы видим где-то правовые «дыры» или точки напряжения, – как правило, это значит, что какой-то предприниматель не подписал соглашение с профсоюзом, или что на предприятии нет профсоюзов», – отметил он.

Александр Шохин, признавая, что бизнес крайне заинтересован в заключении обновленного, гибкого, способного к постоянной адаптации соглашения, во время пресс-подхода все же отметил, что есть некая «дискриминация» между работником и работодателем в части участия тех и других в профессиональных объединениях: работник, вступая в профсоюз, получает для себя определенные бонусы. Тогда как каждый конкретный работодатель не имеет никаких стимулов для вступления в различные объединения работодателей, и было бы неплохо их создать. «Да, мы поможем вам решить вашу проблему», – пошутил Михаил Шмаков.

Уральские губернаторы также единогласно поддержали подписание заключения и выразили готовность реализовывать его на практике. Правда, каждый высказался в соответствии с особенностями ситуации в регионе. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что «уверенность наших граждан в завтрашнем дне положительно влияет на демографическую ситуацию». Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова назвала заключение подобных соглашений очень хорошей традицией, которая приносит хорошие плоды – «наши регионы – лидеры по социально-экономическому развитию». Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил, что ситуация у него «стабильная», и выразил уверенность, что соглашение станет опорной точкой для взаимодействия власти, бизнеса и профсоюзов. Врио курганского губернатора Вадим Шумков честно признался, что «хотя экономические показатели у нас пока скромнее, чем у соседей, но в прошлом году у нас не было ни одного коллективного трудового спора и ни одной забастовки». Представлявший Свердловскую область первый вице-губернатор Алексей Орлов зачем-то рассказал о торжественном праздновании годовщины профсоюзного движения и выразил уверенность, что с новым соглашением оно будет развиваться еще лучше. Челябинскую область вместо Бориса Дубровского представлял его первый зам Евгений Редин, который заявил, что в окончательный проект соглашения были включены предложения Южного Урала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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