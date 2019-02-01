Семья из Невьянска, попавшая в жуткую аварию на Серовском тракте, нуждается в помощи (ФОТО, ВИДЕО)

Семья Шаниных из поселка Цементный, которая в новогодние праздники попала в жуткое ДТП, оказалась в сложной жизненной ситуации. В страшной аварии, случившейся на Серовском тракте, погиб глава семейства, его жена и двое детей получили серьезные травмы. Сейчас они выписались из больницы, но практически прикованы к кроватям и не могут даже самостоятельно ухаживать за собой. О том, как живут Шанины после перенесенной катастрофы – в материале «Нового Дня».

Семья Шаниных после жуткого ДТП

Екатеринина со слезами вспоминает день, когда они угодили в аварию. 3 января она вместе с мужем и детьми ехали на своей «девятке» от родных из Качканара домой, в поселок Цементный. Однако их машина в районе Кушвы столкнулась с Kia Cerato . «Он с высокой скоростью ехал – 150 км в час. Не справился с управлением, его выкинуло. На нас вылетела машина. Там я уже ничего не помню, очнулась, когда машину уже разбирали. Машина в хлам», – рассказывает собеседница агентства.

В той аварии Екатерина потеряла мужа, а дети – отца и главного кормильца в семье. Алексей Шанин получил травмы, несовместимые с жизнью, так как основной удар пришелся со стороны водительского кресла. Сильно пострадала старшая дочь. Врачи диагностировали у 8-летней девочки закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, трещину 7-го позвонка, перелом в области таза, а также множественные переломы ноги. «Ребенок девять дней провел в реанимации, на данный момент дочка лечится дома, но она не способна даже сидеть, – рассказывает Екатерина. – У сына (ему 4 года) после ДТП врачи выявили сотрясение мозга, раздробленное колено и поврежденный копчик». У самой Екатерины перелом ноги в двух местах, перелом ребра, а также ЧМТ.

Сейчас Шанины находятся в крайне непростой ситуации – дети прикованы к кроватям, а их мать способна передвигаться только на костылях. Готовка, уборка и уход легли на плечи матерей супругов. На данный момент семья нуждается и в финансовой поддержке, так как осталась без кормильца. По словам вдовы, водитель Kia Cerato в том ДТП пострадал меньше всего, но каких-либо попыток связаться с пострадавшей семьей не предпринимал. В дальнейшем женщина надеется получить компенсацию по итогам суда: «У меня муж работал на достойной работе. А сейчас мы остались без средств», – говорит Екатерина.

Для выздоровления Шаниным необходимы деньги на лекарства, мази и массажистов, которые помогут в реабилитации. Оказать помощь семье можно с помощью пожертвований по следующим реквизитам банковской карты Сбербанк: 6390 0216 9022 9762 58 Екатерина Ивановна Шанина.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 01.02.19

«Единая Россия» показывает антирейтинги – хуже всего к партии власти относятся на Урале. / На Урале подписано трехстороннее соглашение между властью, бизнесом и профсоюзами. / В гордуме меняется руководитель пресс-службы. Названо имя новичка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»