В Нижних Таволгах сгорела самая знаменитая на Урале гончарная мастерская (ФОТО)

Деревня Нижние Таволги сегодня лишилась своей главной туристической достопримечательности – частной гончарной мастерской Сергея и Светланы Масликовых.

Фото со страницы Татьяны Мосуновой в фейсбуке

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, мастерская загорелась сегодня около половины одиннадцатого утра. Площадь пожара составила 100 кв. м. Двое работников выбежали из горящей мастерской и не пострадали. Сами хозяева, как сообщают в соцсетях их друзья, сейчас находятся в отпуске за границей.

Сергей Масликов. Фото с сайта http://gonchar-iz-tavolog.ru

Экскурсовод Татьяна Мосунова, подруга Масликовых, считает, что областные власти просто обязаны помочь уникальным ремесленникам. «Сергей, его жена Светлана шаг за шагом развивали свой бизнес. А мы им помогали, привозили туристов, вместе с ними радовались, что в нашей области есть такое теплое и эмоциональное место. К счастью, люди не пострадали, удалось отстоять часть построек. Скоро станет понятен размер ущерба, но уже сейчас ясно: без помощи областных властей, специальной субсидии, которая позволила бы в кратчайшие сроки восстановить мастерскую, будет трудно, наверное, и невозможно…. Хотим обратиться к губернатору Свердловской области с просьбой об оказании целевой поддержки. Сейчас ждем возвращения хозяев мастерской. Многие гиды выражают желание подписать такое письмо, если оно появится», – рассказала Татьяна.

Фото с сайта http://gonchar-iz-tavolog.ru

Нижние Таволги, служба информации

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