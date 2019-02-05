Куйвашев поручил помочь гончарам Масликовым в восстановлении сгоревшей мастерской

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областным властям помочь в восстановлении гончарной мастерской в Нижних Таволгах, пострадавшей вчера при пожаре. Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, контроль за исполнением поручения возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько. В настоящее время варианты оказания помощи рассматривает министерство инвестиций и развития региона.

Напомним, мастерская загорелась вчера около половины одиннадцатого утра. Площадь пожара составила 100 кв. м. Двое работников выбежали из горящей мастерской и не пострадали. Сами хозяева, как сообщают в соцсетях их знакомые, сейчас находятся в отпуске за границей. Друзья Масликовых, в основном – искусствоведы и экскурсоводы, еще вчера заявили в соцсетях, что областные власти просто обязаны помочь уникальным ремесленникам.

«Сергей, его жена Светлана шаг за шагом развивали свой бизнес. А мы им помогали, привозили туристов, вместе с ними радовались, что в нашей области есть такое теплое и эмоциональное место... Хотим обратиться к губернатору Свердловской области с просьбой об оказании целевой поддержки. Сейчас ждем возвращения хозяев мастерской. Многие гиды выражают желание подписать такое письмо, если оно появится», – рассказала вчера экскурсовод Татьяна Мосунова.

Екатеринбург, Нижние Таволги, служба информации

Екатеринбург, Нижние Таволги. Другие новости 05.02.19

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