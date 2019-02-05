Журналистов выгнали из зала суда за вопросы членам хакерской группы Lurk

Сегодня в Екатеринбурге проходит очередное заседание по делу хакерской группы Lurk. В уральскую столицу сегодня этапировали из Москвы остальных фигурантов дела, в том числе и екатеринбуржца Константина Козловского, который проходит по делу как один из организаторов ОПГ.

Журналистов запустили в зал суда за несколько минут до начала заседания. Судебные приставы запретили представителем СМИ общаться с подсудимыми. Однако, Константин Козловский сам начал диалог с журналистами. Мужчина заявил, что действовал по заказу ФСБ. После короткого диалога приставы вытолкали сотрудников средств массовой информации из зала суда.

Сейчас съемочная группа РИА «Новый День» следит за процессом по видеотрансляции. В зале суда устанавливают личности обвиняемых.

Напомним, по данным следствия, в деле фигурируют 22 человека. Хакеры обвиняются в серии преступлений по ч. 4 статьи 159 прим.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», ст. 210 УК РФ «Организация либо участие в преступном сообществе», ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее «Новый День " писал, что 30 ноября 2018 года Кировский районный суд уже вынес приговор одному из участников хакерской группы – Игорю Маковкину. В 2016 году молодой человек пошел на сделку со следствием и дал показания на своих сообщников. Маковкина признали виновным в распространении вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошеничестве. Молодого человека приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Екатеринбург, Новый День, служба информации

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