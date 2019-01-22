«Дайте присяжных!» – 16 членов хакерской группы Lurk сегодня предстали перед судом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в Кировском районном суде сегодня стартовал процесс по делу хакерской группы Lurk, которая обвиняется в выводе более 1,2 млрд рублей со счетов ряда кредитных организаций и строительных фирм. Кроме того, по данным следствия, молодые люди взломали базу данных аэропорта Кольцово. Сегодня на скамье подсудимых оказались 16 фигурантов дела. Молодые люди заявили, что с предъявленными им обвинениям не согласны. Подробности – в материале «Нового Дня».

Суд над хакерами Lurk

На первое заседание по делу хакерской группы Lurk пришли представители региональных и федеральных СМИ. Журналистов пустили в зал на 5 минут, при этом запретив задавать какие-либо вопросы. Сами обвиняемые подготовились к встрече – из папок они достали плакаты: «Дайте присяжных», «Дайте предварительные слушания», «Долой беспредел», «Банки обокрал Пегас/Pegasus», «Дайте хотя бы 3-х судей». Сейчас в деле насчитывается более 2500 томов. По версии следствия, в ОПГ каждый специализировался на чем-то одном: одни создавали вредоносные программы, другие их тестировали, третьи заливали адресату, а четвертые обналичивали выведенные со счетов деньги. Таким образом со счетов ряда кредитных организаций и строительных компаний хакеры похитили более 1,2 млрд рублей. Сами молодые люди заявили, что не согласны с предъявленными обвинениям. «ФСБ украли деньги. Деньги украли правительственные хакеры Fancy Beer», – утверждают обвиняемые.

В СМИ появлялась информация о том, что взломщики смогли проникнуть на почту предвыборного штаба Хилари Клинтон. Однако в свердловской прокуратуре говорят, что пока этому нет подтверждений. «Эта информация, как мы полагаем, используется подсудимыми в целях привлечения общественного внимания, чтобы каким-то образом повлиять на рассмотрение этого уголовного дела», – говорит старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По данным следствия, в деле фигурируют 22 человека. Хакеры обвиняются в серии преступлений по ч. 4 статьи 159 прим.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», ст. 210 УК РФ «Организация либо участие в преступном сообществе», ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Напомним, 30 ноября 2018 года Кировский районный суд уже вынес приговор одному из участников хакерской группы – Игорю Маковкину. В 2016 году молодой человек пошел на сделку со следствием и дал показания на своих сообщников. Маковкина признали виновным в распространении вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошеничестве. Молодого человека приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Сегодня на скамье подсудимых оказались 16 членов хакерской группы – 12 из них до суда находились под стражей, четверо под подпиской о невыезде, так как они только обналичивали выведенные со счетов деньги. По делу также проходят четыре организатора, среди которых екатеринбуржец Константин Козловский, однако его и остальных подельников не успели этапировать из Москвы. В связи с этим гособвинитель ходатайствовал о том, чтобы судебное заседание отложили. Также прокурор попросил суд продлить меру пресечения одному из обвиняемых, Дмитрию Силкину, в виде заключения под стражей – до 19 июня. Адвокаты в свою очередь высказались против, но суд ходатайство одобрил.

Заседание было отложено до 5 февраля на 11:30.

Екатеринбург, служба информации

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