В Екатеринбурге вынесли приговор хакеру группы Lurk, взломавшей почту штаба Хилари Клинтон

В Екатеринбурге сегодня вынесли приговор Игорю Маковкину, одному из участников хакерской группы Lurk. Взломщики известны тем, что смогли проникнуть в почту предвыборного штаба Хилари Клинтон, на их счету кражи из российских банков и взлом базы данных аэропорта Кольцово.

Маковкина признали виновным в создании вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошенничестве (ст. 210, ч. 2 ст. 273, ч. 3 ст. 272, ч. 4 ст. 159.6). Он – первый осужденный известной хакерской группы, которая распространила по всему миру вирусы Lurk и WannaCry. Гособвинитель в суде доказал, что хакер с сообщниками в мае 2015 – апреле 2016 годов создал и распространил вирус, благодаря которому члены группы получили доступ к счетам клиентов банков, откуда похитили 1,2 млрд рублей (потерпевшими по делу проходят московские банки «Гарант-инвест», «Металлинвестбанк» и якутский банк «Таата»), а также к базе данных аэропорта Кольцово.

Маковкин в декабре 2016 года пошел на досудебное соглашение, дал показание на своих сообщников, в том числе на организаторов «бизнеса». Он дал подробные описания схем доступа к чужим локальным сетям и рассказал, как были похищены деньги со счетов кредитных организаций и юридических лиц. Маковкин дал показания и на себя, признавшись, что на его счету хищение 10,6 млн рублей в результате кибератак.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, хакеру дали 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, он обязан возместить ущерб пострадавшим. В отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.

Дело другого участника, Константина Мельника, находится в Кировском районном суде Екатеринбурга. Он также признал свою вину и заключил досудебное соглашение.

Добавим, группа Lurk известна не только по кражам у банков и Кольцово. Хакеры прославились в первую очередь взломом почты предвыборного штаба Хилари Клинтон. Екатеринбуржец Константин Козловский, который сейчас находится в «Матросской тишине», признался в своем участии в этой атаке. Он также рассказывал, что много лет сотрудничал с ФСБ и занимался взломами на территории США. Константин Козловский заявлял, что осуществлял взломы по поручению курировавшего его деятельность майора ФСБ Дмитрия Докучаева, которого сейчас обвиняют в госизмене. Кроме Докучаева хакер упоминал сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, который проходит по делу о госизмене вместе с Докучаевым и с декабря 2017 года также находится под стражей.

Екатеринбург, служба информации

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