Хакер из Екатеринбурга признался в успешных взломах на территории США

Хакер из Екатеринбурга, один из основных обвиняемых по делу группы Lurk Константин Козловский заявил о своей причастности к взлому электронной почты комитета Демократической партии США, пишет The Bell со ссылкой на протокол судебного заседания. Издание также ссылается на слова, близкого к стороне защиты Козловского источника, который присутствовал на заседании, и еще одного знакомого подсудимого хакера.

Расследование уголовного дела по факту хищения со счетов клиентов российских банков более 1,2 млрд рублей завершилось в мае 2017 года. Члены международной хакерской группы похищали деньги при помощи вредоносного программного обеспечения Lurk. 24 хакера из этой группы были задержаны в середине 2016 года, а в августе 2017 года Козловский, который считается одним из главных обвиняемых, дал показания в Московском городском суде. Из них следовало, что он много лет сотрудничал с ФСБ и занимался взломами на территории США. Сейчас хакер находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина».

Константин Козловский заявлял, что осуществлял взломы по поручению курировавшего его деятельность майора ФСБ Дмитрия Докучаева. Докучаев сейчас помещен в СИЗО. Его подозревают в государственной измене. Кроме Докучаева, хакер упоминает сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, который проходит по делу о госизмене вместе с Докучаевым и с декабря 2017 года также находится под стражей.

По словам Козловского, его задержание связано с вмешательством России «в выборные процессы в США». По его версии, он начал сотрудничать с российскими спецслужбами с 2008 года. Он пишет, что с 16 лет его «вели» Докучаев «и его компания», а сам он «выполнял все, что они говорили».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.12.17

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