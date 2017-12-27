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Среда, 27 декабря 2017, 13:12 мск

Екатеринбург

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Хакер из Екатеринбурга раскрыл подробности успешных взломов на территории США, за которыми стоит ФСБ

Хакер из Екатеринбурга, один из обвиняемых по делу группы Lurk Константин Козловский, раскрыл новые подробности атак вирусов Lurk и WannaCry, с помощью которых из российских банков похитили 1,2 млрд рублей, заразили сотни тысяч компьютеров по всему миру и взломали почту комитета Демократической партии США. Ранее он заявлял, что за вирусами-вымогателями стоит ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расследование уголовного дела по факту хищения со счетов клиентов российских банков более 1,2 млрд рублей завершилось в мае 2017 года. Члены международной хакерской группы похищали деньги при помощи вредоносного программного обеспечения Lurk. 24 хакера из этой группы были задержаны в середине 2016 года, а в августе 2017 года Козловский дал показания в Московском городском суде. Из них следовало, что он много лет сотрудничал с ФСБ и занимался взломами на территории США. Сейчас хакер находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина».

Константин Козловский заявлял, что осуществлял взломы по поручению курировавшего его деятельность майора ФСБ Дмитрия Докучаева. Докучаев сейчас помещен в СИЗО. Его подозревают в государственной измене. Кроме Докучаева хакер упоминал сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, который проходит по делу о госизмене вместе с Докучаевым и с декабря 2017 года также находится под стражей. При этом хакер отмечал, что его задержание было связано с вмешательством России «в выборные процессы в США». Ранее Россия отрицала свою причастность к созданию вируса WannaCry и Lurk.

Согласно новым сведениям Козловского, которого цитирует «Дождь», майор ФСБ Дмитрий Докучаев, и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами. Он утверждает, что для тестирования вирусов использовались компьютерные системы Роснефти, «ЛУКойла», Сбербанка и других крупный компаний. Хакеры применяли новый способ распространения вируса-вымогателя: «заразить один компьютер в корпоративной сети, поднять привилегии, получить доступ к домену администратора и одной кнопкой остановить деятельность компании любого размера». Тестирование вируса WannaCry, как заявляет Козловский, прошло в компании «Самолет Девелопмент». При этом екатеринбургский хакер утверждает, что технически полученные деньги похищали «Докучаев и компания». В ФСБ «Дождю» не прокомментировали эту информацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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