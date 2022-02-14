Вынесен приговор хакерам группы Lurk, похитившим у предприятий более 1,2 миллиарда рублей

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор членам хакерской группы Lurk, которые взломали базу данных аэропорта Кольцово, а также похитили у предприятий более 1,2 миллиарда рублей.

Приговор был вынесен в отношении 21 жителя различных регионов России.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2015-го по апрель 2016 года злоумышленники создали и распространили в интернете вредоносное программное обеспечение. С его помощью участники хакерской группы получили доступ к компьютерным сетям и банковским счетам нескольких крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. У предприятий хакеры украли более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, члены преступной группы взломали базу данных аэропорта Кольцово.

Кировский районный суд признал членов группы Lurk виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Руководство и участие в преступном сообществе», ч. 4 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, в особо крупном размере», ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Суд назначил хакерам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 1 месяца до 14 лет. Трое осужденных будут отбывать его в исправительной колонии строгого режима, остальные – в исправительной колонии общего режима. Одной из осужденных предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в отношении одного из участников группы – Игоря Маковкина, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже был вынесен обвинительный приговор. Ему дали пять лет общего режима.

Группа Lurk занималась не только кражами у предприятий и взломом базы данных аэропорта. Хакеры прославились тем, что взломали почту предвыборного штаба Хилари Клинтон. Также заявлялось, что к IT-преступлениям причастны сотрудники ФСБ.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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