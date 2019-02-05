Обвиняемый в создании хакерской группы Lurk Козловский выступил с заявлениями о роли ФСБ (ВИДЕО)

Сегодня в Кировском районном суде продолжилось заседание по делу хакерской группы Lurk. Впервые за два с лишним года в Екатеринбург был доставлен местный житель Константин Козловский, обвиняемый в организации преступной группировки. Ранее молодого человека содержали в СИЗО в Москве. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Суд над хакерской группой lurk

До начала процесса в зал запускают журналистов и операторов. Обвиняемые переговариваются между собой и пишут что-то на бумажных листах большими буквами.

– А разговаривать нельзя? – спрашивает Константин Козловский у судебных приставов.

– Нет, – отвечают ему.

– Что-то секретное здесь, или что? – продолжает спрашивать Константин, но ему уже не отвечают.

В это время к обвиняемому в организации ОПГ обращается один из журналистов:

– Вы действовали по заказу ФСБ?

– Да, – отвечает Козловский.

После короткого диалога приставы начинают выталкивать журналистов из зала. По заявлению судебных приставов, сотрудники СМИ нарушили установленный порядок тем, что стали разговаривать с обвиняемыми. За неповиновение пригрозили даже составить протоколы.

За открытым заседанием продолжили следить по видеотрансляции. Козловский ходатайствует о том, чтобы к процессу привлекли обвиняемого в госизмене майора ФСБ Дмитрия Докучаева, который – по словам хакера – курировал его деятельность. А также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, проходящего по делу о госизмене вместе с Докучаевым и находящегося под стражей с декабря 2017 года.

«Есть лица, которые виновны в том, что здесь находится столько молодых людей. Позовите их, пожалуйста. Руслан Стоянов может иметь определенные основания быть откровенным из своего текущего положения. И сказать, каким образом документы, информация фальсифицировалась», – заявляет, выступая перед судом, Константин Козловский.

С ходатайством о переносе заседания выступила адвокат Константина Козловского – Ольга Кезик (примечательно, что параллельно она занимается еще одним громким делом – начальника первоуральской полиции Олега Грехова, подозреваемого в получении взятки). Правозащитница говорит, что еще не успела ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, Ольга Кезик ходатайствовала о том, чтобы ее подзащитному избрали другую меру пресечения, так как он находится под стражей уже больше двух лет в ужасных условиях. «В настоящее время мой подзащитный сидит в камере. По размеру эта камера – это очень маленькая комната. Козловский говорит, что от его кровати до того места, где оправляются нужды, – всего лишь 60 сантиметров, – рассказывает адвокат. – Люди давно находятся под стражей, все доказательства уже собраны. Какие сейчас уничтожить могут доказательства? Это непонятно. Кроме того, куда люди могут скрыться? У Козловского при задержании были изъяты паспорт гражданина РФ и загранпаспорт. Уже неоднократно следствие могло проверить, что у него не имеется счетов в банках, недвижимости за границей. У него нет возможности никуда скрыться, уничтожить доказательства».

Об избрании иной меры пресечения ходатайствовали и защитники членов ОПГ Габдульянова, Галяутдинова и Тесленко. Суд в ходатайствах отказал. Следующее заседание состоится 12 февраля в 11:30.

Напомним, по данным следствия, в деле фигурируют 22 человека. Хакеры обвиняются в серии преступлений по ч. 4 статьи 159 прим.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», ст. 210 УК РФ «Организация либо участие в преступном сообществе», ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По версии следствия, в ОПГ каждый специализировался на чем-то одном: одни создавали вредоносные программы, другие их тестировали, третьи заливали адресату, а четвертые обналичивали выведенные со счетов деньги. Таким образом со счетов ряда кредитных организаций и строительных компаний хакеры похитили более 1,2 млрд рублей. Сами молодые люди заявили, что не согласны с предъявленными обвинениям. На первом заседании обвиняемые заявили, что на согласны с предъявленными обвинениями «ФСБ украли деньги. Деньги украли правительственные хакеры Fancy Beer», – утверждают обвиняемые.

В СМИ появлялась информация о том, что взломщики смогли проникнуть на почту предвыборного штаба Хилари Клинтон. Однако в свердловской прокуратуре заявляют, что пока этому нет подтверждений. «Эта информация, как мы полагаем, используется подсудимыми в целях привлечения общественного внимания, чтобы каким-то образом повлиять на рассмотрение этого уголовного дела», – говорит старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

30 ноября 2018 года Кировский районный суд уже вынес приговор одному из участников хакерской группы – Игорю Маковкину. В 2016 году молодой человек пошел на сделку со следствием и дал показания на своих сообщников. Маковкина признали виновным в распространении вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошеничестве. Молодого человека приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

Житель Заречного получил 8 лет колонии за похищение подруги. / Куйвашев поручил помочь гончарам Масликовым в восстановлении сгоревшей мастерской. / В Свердловском управлении ФСБ сменился пресс-секретарь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»