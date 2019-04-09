Дело хакерской группы «Лурк» возвращено на новое разбирательство

Свердловский областной суд вернул уголовное дело в отношении так называемой группировки хакеров «Лурк» в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, разбирательство по делу будет проводиться заново, начиная со стадии подготовки к судебному слушанию. Дело будет рассматриваться иным составом суда. Ольга Кезик, адвокат обвиняемого в организации группировки Константина Козловского, пока не прокомментировала это решение «Новому Дню», сославшись на занятость. Однако незадолго до этого, в марте, она писала на своей странице в соцсети, что в деле произошел серьезный прорыв в пользу подзащитных. Если несколькими месяцами раньше подсудимые неоднократно заявляли ходатайство о проведении предварительного слушания, но суд его отклонял, то 4 марта прокурор неожиданно сам предложил суду вернуться к началу: на стадию подготовки дела к слушанию. Ольга Кезик предполагает, что свою роль мог сыграть общественный резонанс и активное освещение процесса в СМИ.

Напомним, по данным следствия, в деле фигурируют 22 человека. Хакеры обвиняются в серии преступлений по ч. 4 статьи 159 прим.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», ст. 210 УК РФ «Организация либо участие в преступном сообществе», ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По версии следствия, в ОПГ каждый специализировался на чем-то одном: одни создавали вредоносные программы, другие их тестировали, третьи заливали адресату, а четвертые обналичивали выведенные со счетов деньги. Таким образом со счетов ряда кредитных организаций и строительных компаний хакеры похитили более 1,2 млрд рублей.

Сами молодые люди заявили, что не согласны с предъявленными обвинениям. Более того, на первом судебном заседании Константин Козловский заявил, что действовал по заказу сотрудников ФСБ. Он также ходатайствовал о том, чтобы к процессу привлекли обвиняемого в госизмене майора ФСБ Дмитрия Докучаева, который – по словам хакера – курировал его деятельность. А также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, проходящего по делу о госизмене вместе с Докучаевым и находящегося под стражей с декабря 2017 года.

Екатеринбург, служба информации

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