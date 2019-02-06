Названы пять регионов, где эпидпорог превышен вдвое. Свердловская область в их числе

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала пять регионов страны, где зафиксировано максимальное превышение эпидемического порога почти в два раза. По словам главы Роспотребнадзора, это Бурятия, Якутия, Хакасия, Алтайский край и Свердловская область. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Всего зараза захватила 43 региона России ‒ в них наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этом году в стране циркулирует, в основном, штамм гриппа AH1N1.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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