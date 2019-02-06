Эпидемия гриппа охватила Европу: вирус бушует в 26 странах

Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации в Европе. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, вспышка заболеваемости гриппом зафиксирована в 26 европейских государствах. В России эпидпорог превышен в 43 субъектах.

«В 26-ти странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в 9-ти странах – региональное, в 5-ти странах – локальное. В 5-ти странах Европы зафиксированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний», – говорится на сайте Роспотребнадзора. В основном речь идет о вирусах гриппа субтипа A(H1N1)09, A(H3N2).

В 43-х регионах России зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ. Еще в девяти субъектах эпидпорог превышен по центральному городу без превышения по остальной территории региона.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа типа А, среди которых превалирует А (H1N1)09», – говорится в сообщении ведомства.

В службе напомнили, что при подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа более 70,8 млн человек – 49% от численности населения страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.19

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