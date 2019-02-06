Эпидемия гриппа на Южном Урале разрастается

Заболеваемость ОРВИ среди школьников Южного Урала снова выросла в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая.

На 5-й неделе 2019 года (с 28 января по 3 февраля) зарегистрировано 38 тысяч 309 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 116,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 32%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный среди школьников 7-14 лет – на 44%. Уровень заболеваемости превысил пороговый на 31%.

Рост заболеваемости отмечен во всех муниципальных образованиях области, кроме Кизильского муниципального района, превышение порогов – в 34 муниципальных образованиях. В Челябинске зарегистрировано 15 тысяч 589 случаев, показатель составил 129,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 30%. Эпидемический порог превышен на 19,5%.

Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при заместителе Губернатора Челябинской области с 30 января задействован Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области.

По состоянию на 4 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 109 общеобразовательных учреждениях, в том числе полностью во всех школах Озерска, Чебаркуля, Коркинского, Сосновского, Кунашакского районов, а также частично в 403 классах 117 общеобразовательных организаций, 4 группах средней профессиональной образовательной организации, в 1 дошкольной образовательной организации и в 5 группах 5 дошкольных образовательных организациях. С 5 февраля карантин объявлен в школах Верхнего Уфалея, Копейска, Миасса.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.19

В Челябинске продолжаются «каникулы имени Деда Мороза». / 6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / В Санкт-Петербурге лед, упавший с крыши, убил человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»