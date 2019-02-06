Отель раздора. Суд дал месяц на примирение банкротящих друг друга владельцев «Атриум Палас Отеля»

Апелляционная коллегия арбитражного суда дала новый срок для прекращения взаимного банкротства и примирения враждующих совладельцев «Атриум Палас Отеля»: бизнесмена Владимира Титова, депутата областного заксобрания Александра Серебренникова и бывшего гендиректора Богословского алюминиевого завода Анатолия Сысоева. К 4 марта участники корпоративного конфликта должны представить варианты мировых соглашений, однако на прекращение противостояния вряд ли стоит рассчитывать.

На одном из последних судебных заседаний Владимир Титов назвал сумму взаимных финансовых требований, различающихся между собой в десять раз. «Есть корпоративное поручительство группы компаний, бенефициарами которой являются Серебренников, Титов и Сысоев, и есть обоюдные коммерческие претензии: 660 миллионов рублей в виде исполнительных листов я имею на группу, и порядка 60 миллионов рублей группа имеет на меня, – заявил на суде сам Титов. – И весь посыл группы сводится к тому, что мы не можем заплатить Титову. «Гранит» не может заплатить, потому что будет банкротом, «Эссет Менеджмент» не может заплатить, потому что 100% материнская компания [аптечная сеть] «Радуга» продала свои активы в другие компании Серебренникова. И получается, что Титов должен платить, а группа платить не может. По нашему мнению, истец [Александр Серебренников] нацелен не на получение денег, которые я ему должен, а на передел собственности».

Он также добавил, что в ближайший месяц намерен представить оппонентам еще один вариант мирового соглашения. Александр Серебренников, по иску которого в октябре 2018 года Владимир Титов был объявлен банкротом, полторы недели отказывается комментировать ситуацию.

Напомним, в ходе перекрестных судебных исков Серебренникову удалось добиться признания Титова банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, а Титову удалось обанкротить принадлежащую Серебреникову аптечную сеть «Радуга». Далее последовала череда наложенных судом арестов на принадлежащее оппонентам имущество. Титов частично заблокировал Серебренникову сделки с коммерческой недвижимостью, в числе которых: четыре этажа здания на площади Первой пятилетки (общая площадь более 3 тысяч квадратных метров) в Екатеринбурге, один этаж в Полевском на пер. Сталеваров, д. 4 (92,3 квадратных метра), этаж здания в Заречном, на ул. Курчатова, д. 49 (109,7 квадратных метра) и помещение в Первоуральске, на ул. Ватутина, д. 23 (149 кв. метров).

В свою очередь Серебренников добился наложения ареста на банковские счета Титова, а также на его доли в уставных капиталах ООО ЧОО «Эллада-2008», ООО «ТиС», ООО «КСК «Белый Единорог»», ООО УАИ, ООО «Международная галерея графики», плюс арестованы права требований к ООО «Группа компаний «Радуга»» на 62 млн рублей, к ООО «Группа компаний «Радуга»» в размере 174,1 млн рублей, к ООО «Гранит-XXI век» на 409,4 млн рублей и к ООО «Бастион-2000» на 24,5 млн рублей.

Помимо взаимных финансовых претензий, стороны уже пытались привлечь друг друга к уголовной ответственности. Прошлым летом за злостное уклонение от уплаты задолженности Титов был приговорен к 400 часам общественных работ, которые должен был провести на Широкореченском кладбище. Теперь по аналогичной схеме он пытается возбудить дело на единоросса Серебренникова, но до сих пор безуспешно: полиция не считает, что неисполнение им решения судов и уклонение от расплаты по долгам носят именно злостный характер.

Конфликт между совладельцами «Атриум Палас Отеля» Сысоевым и Титовым начался в 2015 году из-за строительства второй очереди Центра международной торговли. Тогда еще один совладелец, Серебренников, обвинил Титова в нанесении компании ущерба на 379,2 млн руб., но в ходе судебных разбирательств с Титова было взыскано всего 500 тыс. руб. убытков.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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