Компанию депутата Серебренникова признали банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ГК «Радуга», владельцем которой является депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.

Как сообщается в картотеке суда, в отношении компании открыто конкурсное производство.

Иск о банкротстве компании депутата подал его бывший бизнес-партнер, совладелец «Атриум Палас Отеля» Владимир Титов. В декабре 2018 года в ГК «Радуга» была введена процедура наблюдения. В апреле этого года по ходатайству Титова был наложен арест на имущество Серебренникова и совладельца «Радуги» Анны Клименко. Как сообщалось в материалах суда, это временная мера на период разбирательства по привлечению Серебренникова и Клименко к субсидиарной ответственности.

Суды между Серебренниковым и Титовым тянутся не первый год. Причиной раздора стал «Атриум Палас Отель». В ходе перекрестных судебных исков Серебренникову удалось добиться признания Титова банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, а Титову удалось довести до банкротства принадлежащую Серебреникову аптечную сеть «Радуга».

Екатеринбург, служба информации

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