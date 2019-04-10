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Среда, 10 апреля 2019, 11:14 мск

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Арбитраж наложил арест на имущество единоросса Александра Серебренникова

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил ходатайство бизнесмена Владимира Титова, который потребовал арестовать имущество учредителя Группы компаний «Радуга» и депутата заксобрания Александра Серебренникова в рамках производства по банкротству ГК «Радуга».

Как сообщается в материалах суда, Титов потребовал арестовать недвижимость, автомобили и банковские счета на общую сумму 402,6 млн рублей, причем не только у Серебренникова, но и у его делового партнера – соучредителя ГК «Радуга» Анны Клименко. Суд удовлетворил ходатайство частично: на сумму в пределах 174,9 млн рублей. Также наложен арест на доли Серебренникова и Клименко в ООО «Сав», ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Аптечная сеть «Радуга», ООО «Сав Фарм», ООО «АВК-Альянс», ООО «Гранит-XXI век». В суде уточняют: «Суд считает необходимым указать, что принятая судом обеспечительная мера предусмотрена лишь как временная, максимальный период действия которой ограничен рассмотрением обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности». Следующее заседание суда назначено на 14 мая.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт между бывшими партнерами по «Атриум Палас Отелю» Серебренниковым и Титовым длится уже не первый год. В ходе перекрестных судебных исков Серебренникову удалось добиться признания Титова банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, а Титову удалось обанкротить принадлежащую Серебреникову ГК «Радуга». Сейчас Титов пытается привлечь Серебренникова и Клименко к субсидиарной ответственности по долгам «Радуги».

Екатеринбург, служба информации

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