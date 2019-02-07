Еще четверо жителей Екатеринбурга пострадали от морозов

За минувшие сутки еще четверо мужчин обратились в больницы Екатеринбурга с отморожениями. По данным горздрава, трое из них госпитализированы.

Напомним, во время 30-градусных морозов пострадал 10-летний ребенок. Врачи диагностировали у него отморожение лица. Всего за период сильнейших холодов от морозов пострадали 19 человек.

Впрочем, уже сегодня началось потепление. Столбики термометров поднялись до -21 градусов. По данным синоптиков, завтра воздух может прогреться до -13 градусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.19

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