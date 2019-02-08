Малыш, экстренно доставленный ночью из Серова в Екатеринбург на вертолете, наелся инсектицида

Стали известны подробности инцидента с двухлетним мальчиком из Серова, которому потребовалась экстренная госпитализация в Екатеринбург. Его, напомним, накануне ночью доставили в областной центр на вертолете ‒ это был первый ночной вылет в истории свердловской санавиации. В Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что у ребенка было диагностировано отравление, однако не стали уточнять, чем именно отравился малыш.

Между тем, как стало известно «Новому Дню», речь могла идти о сильнодействующем отравляющем веществе. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области. «Тревожное сообщение в полицию Серова поступило накануне в 14:55 от врачей о том, что к ним поступил мальчик по имени Александр 2017 г. р. с признаками острого отравления. Представители МВД оперативно установили, что он живет со своими законными представителями в общежитии, ‒ рассказал агентству руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. ‒ Мама ребенка, женщина 1985 г. р., которая воспитывает троих несовершеннолетних детей, при опросе пояснила сыщикам, что в тот день она затеяла уборку, а незадолго до этого насыпала на бумагу яд для тараканов и клопов, положив ее под батарею. Пока женщина делала уборку в одной комнате, ее сын на кухне играл с собакой. Когда мать вернулась после недолгого отсутствия, увидела, что в руках и на губах у ребенка находится опасное вещество. Она сама вызвала скорую. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию собственных детей сотрудники полиции привлекли женщину к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ».

Напомним, утром в минздраве со ссылкой на медиков из ОДКБ, куда был госпитализирован малыш, сообщили, что он перенес полет хорошо, а его состиояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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