Первый в регионе ночной полет санитарной авиации помог спасти жизнь ребенка

Впервые в истории санитарной авиации Свердловской области вертолет совершил рейс из Серова в Екатеринбург глубокой ночью – чтобы спасти жизнь двухлетнего мальчика.
Как сообщили РИА «Новый День» в областном минздраве, сегодня около полуночи в Областную детскую клиническую больницу на вертолете санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф был доставлен двухлетний мальчик с признаками отравления.
По словам министра здравоохранения Андрея Цветкова, современные скоростные вертолеты способны работать в ночное время. Но чтоб подобные полеты стали не событием, а повседневной работой, вертолетные площадки свердловских больниц будут обеспечены оборудованием для ночной навигации.
Как сообщил пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов, экипажу вертолета AS50B3 пришлось дважды садиться на площадку у Серовской городской больницы. Первый раз – чтобы забрать пострадавшую в пожаре женщину, второй раз – уже поздним вечером – для спасения двухлетнего ребенка, получившего бытовое отравление.
Уникальность второго полета в том, что впервые в истории Свердловской области вертолет летел в темное время суток, практически ночью. По словам пилота, во второй раз ему пришлось лететь, как в первый – без привычных ориентиров. Чтобы вертолет сумел приземлиться, хозяйственные службы Серовской городской больницы и специалисты МЧС обеспечили освещение.
Уже в полночь мальчика осматривали екатеринбургские врачи.
Как сообщили утром в ОДКБ, малыш перенес полет хорошо, состояние удовлетворительное с положительной динамикой.
Екатеринбург, Серов, служба информации
Екатеринбург, Серов. Другие новости 08.02.19
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