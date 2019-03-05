Свердловским медикам выдали новый вертолет

У свердловского Центра медицины катастроф появился новый вертолет «Ансат» Национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков. Отметим, что вертолет оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета.

Напомним, в феврале этого года впервые в истории санитарной авиации Свердловской области вертолет AS50B3 совершил рейс ночью, чтобы доставить двухлетнего мальчика с признаками отравления из Серова в Екатеринбург. Чтобы вертолет сумел приземлиться, хозяйственные службы Серовской городской больницы и специалисты МЧС обеспечивали освещение площадки. Позднее министр здравоохранения региона Андрей Цветков сообщил, что вертолетные площадки у свердловских медучреждений будут обеспечены оборудованием для ночной навигации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

Директор турагентства, обманувшая клиентов на 12,3 млн, получила шесть лет колонии. / Росавиация: причиной обрушения трапа в аэропорту Барнаула, где пострадали три человека, стали ржавые крепления. / Горожан позвали снимать рекламные ролики для «Каннских львов». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»