В Свердловской области мальчик прокатился с горки и впал в кому

В поселке Ис восьмилетний мальчик, прокатившийся с горки, получил черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок находится в больнице в состоянии комы, а следователи возбудили уголовное дело по этому инциденту.

«В целях выяснения всех обстоятельств случившегося органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В рамках расследования будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, а также то, насколько соответствует требованиям безопасности горка, построенная в общедоступном месте и предназначенная для использования, в том числе малолетними детьми», ‒ сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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