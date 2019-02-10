Скончался мальчик, который впал в кому после катания с горки

В больнице Нижнего Тагила скончался ребенок, который впал в кому после катания с горки.

Накануне утром отцу ребенка сообщили, что мальчик начал самостоятельно дышать, но его состояние оставалось тяжелым, головной мозг наполовину поражен. В ближайшие дни врачи должны были собрать консилиум, чтобы решить, можно ли транспортировать ребенка. Но, как пишет «Качканарский четверг», вчера в 20:09 отцу позвонил главный врач и сказал, что спасти мальчика не удалось, он умер.

Напомним, ЧП случилось 2 февраля в поселке Ис Нижнетуринского городского округа. Следователи заявили, что мальчик получил черепно-мозговую травму. Ребенка сначала отвезли в Нижнетуринскую центральную городскую больницу, затем перевезли в Нижний Тагил. По данным медиков, у ребенка было врожденное заболевание, которое и могло стать причиной трагедии.

Нижняя Тура, служба информации

Нижняя Тура. Другие новости 09.02.19

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