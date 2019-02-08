Мэрия потратит миллион на ремонт «Седого Урала»

В Екатеринбурге реконструируют памятник «Седой Урал» на площади Обороны. Как сказано в документах на портале госзакупок, мэрия готова заплатить подрядчику больше 1 млн рублей за ремонт. Судя по техзаданию, исполнитель должен будет укрепить парапет и каркас основания памятника, а после ‒ устроить газон рядом со скульптурой.

Напомним, в этом году мэрия также планирует потратить чуть меньше 400 тысяч на парк возле «Седого Урала» ‒ там хотят обустроить места для отдыха взрослых и детей, отремонтировать тротуары, сделать точку доступа wi-fi.

Екатеринбург, Елена Сычева

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