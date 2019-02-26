В мэрии Екатеринбурга назвали скверы, которые переделают этим летом

Администрация Екатеринбурга озвучила план по благоустройству районных скверов и парков на 2019 год. На эту работу власти выделили 160 миллионов рублей.

В частности, планируется реконструировать сквер на площади Обороны, где подрядчик должен обновить пешеходные тропинки, скамейки и освещение – причем в рамках концепции центрального памятника площадки «Седой Урал».

В Железнодорожном районе будут благоустраивать набережную реки Ольховка от моста возле УрГУПС до улицы Колмогорова. На ВИЗе планируется реконструкция площади Субботников и сквера Авета Тертеряна. В микрорайоне ЖБИ будет обновлен сквер первых строителей МЖК на улице Высоцкого – там появится входная группа, сцена, многоярусный цветник и лабиринт из камней, а также многофункциональная детская площадка. На Уралмаше планируют восстановить сквер и фонтан на проспекте Орджоникидзе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас районные администрации проводят общественные обсуждения вышеперечисленных проектов благоустройства. Жители могут высказать свое мнение по предлагаемым изменениям и внести свои предложения. Фактически работы по обновлению скверов начнутся летом и продлятся до конца сезона, при этом часть объектов может быть завершена к празднованию Дня города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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