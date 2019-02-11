Правительство отчиталось об успехах в сельском хозяйстве: на Урале опять выросли надои

В Свердловской области снова поставили рекорд по надоям. Средний показатель на одну корову составил 20 кг 50 г молока, об этом доложил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Он напомнил, что таких результатов добились лишь 12 регионов РФ и что в прошлом году уральские коровы дали 736 тысяч тонн молока, на 18,8% больше, чем в 2017-м.

Напомним, что свердловские надои ‒ предмет гордости свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который в своих докладах и отчетах любит ввернуть статистические данные о положении дел в АПК региона. «Казалось бы, у нас промышленная область, но мы стабильно занимаем ведущее место в стране по приросту надоев молока», – говорил он во время отчета перед президентом России Владимиром Путиным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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