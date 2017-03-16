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Екатеринбург

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Публикации за 16.03.17

Минсельхоз поздравил Куйвашева телками и дойками

Минсельхоз поздравил Куйвашева телками и дойками

Сегодня 46-й день рождения отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Известно, что в своих докладах и отчетах он любит ввернуть статистические данные о положениях дел в АПК региона. Видимо, основываясь на этом наблюдении, областной минсельхоз выдал сегодня праздничный пресс-релиз.

Как правило, Евгений Куйвашев рассказывает про высокие надои в своих отчетах президенту России Владимиру Путину, всякий раз удивляясь тому, что «у нас промышленная область, но мы стабильно занимаем ведущее место в стране по приросту надоев молока». Теперь регион и вовсе пошел на рекорд.

Сегодня, 16 марта, когда губернатор отмечает день рождения, пресс-служба министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева отчиталась о том, что наши аграрии взяли новую планку по дойкам. «Удой по области достиг очередного исторического максимума – 19 литров молока. Это безусловный успех наших животноводов», – отметил министр.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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