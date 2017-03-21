Свердловские курицы-несушки пойдут на рекорды во имя Воскресения Христова

Публикации за 21.03.17

Правительство Свердловской области продолжает удивлять невероятными достижениями в сфере сельского хозяйства. Министр АПК пообещал Куйвашеву, что к православной Пасхе курицы-несушки увеличат «производство».

Министр АПК и продовольствия Свердловской области сегодня доложил губернатору Евгению Куйвашеву о последних аграрных успехах. В первую очередь, конечно, речь шла о надоях, прирост которых в последние несколько лет стал едва ли не главным достижением региона (отметим, речь всегда идет только о приросте, а не о рекордах по производству). Однако выяснилось, что уральские курицы готовы разделить успех с коровами. «Объем производства яиц, по данным министра, увеличился за два месяца на 0,3 процента, однако уже в апреле ожидается существенный рост, связанный, в том числе, и с подготовкой свердловчан в Пасхе», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

NDNews.ru разобрался, с чем может быть связана такая активность птиц в апреле – конечно, дело не в их религиозных убеждениях.

«У разных видов птиц периоды размножения начинаются в разное время в зависимости от светового дня. Для северных и средних широт, то есть для нас, – репродуктивный период начинается весной, когда увеличение светового дня запускает активизацию половых гормонов. Кроме того, на начало репродуктивного периода влияют наличие корма, температура и наличие полового партнера. И если в условиях птицефабрики есть возможность регуляции температуры и освещенности – а это так и есть, – то любую птицу можно подготовить к тому, чтобы она увеличила продуктивность к нужной дате», – прокомментировала орнитолог УрФУ Александра Хлопотова.

Добавим, в этом году Пасха приходится на 16 апреля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

Афророссиян учат хоккею, нырянию в прорубь и игре на балалайке – как в Екатеринбурге борются против расовой дискриминации (ВИДЕО). / От краденых велосипедов до наркосиндикатов и подкупа избирателей: о чем «пытали» депутаты главу ГУВД. / «Теперь будут выбирать – спасать человека или тушить лес», – уволенный сотрудник МЧС рассказал, чем обернется для региона реформа спасательной авиации (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»