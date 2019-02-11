В УрФУ появится новый проректор по информационной политике

Новым проректором Уральского федерального университета по информационной политике станет известный тележурналист Алексей Фаюстов.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский, сейчас Алексей Фаюстов пока занимает эту должность с приставкой «и.о.». Его предшественница, Раиса Иваницкая, сменила должность, но осталась в УрФУ: теперь она советник ректора Виктора Кокшарова.

Напомним, ранее Алексей Фаюстов на протяжении нескольких лет работал директором медиацентра УрФУ. Также он известен по своей работе на телекомпании «41 канал».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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