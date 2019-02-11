В Невьянске 79-летний дед после удара по голове зарезал двух обидчиков

В Невьянске будут судить 79-летнего пенсионера за двойное убийство. Конфликт начался с того, что дедушка получил удар по голове бутылкой.

Невьянские следователи сегодня сообщили об окончании расследования по делу пенсионера. Двойное убийство произошло 15 декабря 2018 года. Пенсионер в своей квартире выпивал двумя тоже немолодыми собутыльниками: бывшей женой своего сына, которой уже 58, и ее 64-летним братом. В какой-то момент более молодой мужчина ударил старшего бутылкой по голове. В ответ 79-летний житель Невьянска взял кухонный нож и зарезал обоих гостей.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, пенсионер сам явился в полицию с повинной. Его судят по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц». После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.

Невьянск, служба информации

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