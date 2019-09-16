79-летний старик проведет шесть лет колонии за убийство двух родственников

Свердловский облсуд вынес приговор 79-летнему жителю Невьянска, который убил свою сноху и ее брата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, преступление было совершено 15 декабря 2018 года в Невьянске. К пенсионеру Эдуарду Гопфауфу пришли в гости сноха (что важно, ранее судимая за убийство его сына), и ее брат – помянуть жену хозяина дома. В ходе застолья хозяин поссорился с гостями. Конфликт разгорелся после того, как сноха попросила у него одолжить ей деньги на поездку в Турцию. Застолье перешло в драку – дедушка получил удар бутылкой по голове. В ответ на нападение 78-летний хозяин жилища вооружился кухонным ножом и нанес своим оппонентам смертельные ранения. Затем пожилой мужчина явился в полицию с повинной.

Подсудимый признал вину частично, убийства не отрицал, но пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что брата своей снохи пенсионер убил, действуя в пределах необходимой обороны: подсудимый первым подвергся нападению и получил ранение в голову.

Суд назначил Гопфауфу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Невьянск, служба информации

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