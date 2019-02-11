В разгар эпидемии гриппа медики решили «навариться» на продаже масок посетителям

В отдельных медицинских учреждениях Екатеринбурга сотрудники решили заработать на эпидемии гриппа.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат Госдумы Максим Иванов, к нему обратились жительницы Екатеринбурга, которых не пускали без медицинских масок в женскую консультацию на улице Декабристов. «Любопытно, что торговлю масками с пятикратной наценкой предусмотрительно организовали на входе в учреждение. В аптеках эти маски продают по три рубля, а тут на входе – за 15. Я подготовил запрос в Минздрав Свердловской области с просьбой разъяснить: 1. Имеют ли право ограничивать доступ в больницы посетителям без масок? 2. Обязано ли медучреждение бесплатно предоставлять маски посетителям? Вспоминается история с бахилами. На них тоже пытались делать сверхприбыльный бизнес. Однако Роспотребназдор через суд поправил руководство больниц. Видимо, Остапы Бендеры решили перейти на маски», – сообщил депутат.

Напомним, в 2016 году продажа бахил в больницах не понравилась прокурорам из Верхней Пышмы. На момент проверки в одной из поликлиник одноразовая «обувь» стоила 4 рубля, прокуроры же посчитали, что она должна выдаваться бесплатно. Верхнепышминский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Потом целая серия подобных процессов прошла и в других городах области, и везде суды встали на сторону прокуратуры. Отметим, в Екатеринбурге всего в нескольких медучреждениях бахилы выдаются бесплатно, в основном же в больницах установлены автоматы по продаже бахил, стоимость изделий – от 3 до 10 рублей.

Добавим, что в постановлении главы Екатеринбурга о мерах по борьбе с гриппом от 29 января говорится лишь, что следует рекомендовать руководителям образовательных и медицинских организаций «организовать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Кроме того, в федеральных правилах СанПиН указано: «При проведении лечебно-диагностических манипуляций, в т.ч. в условиях амбулаторно-поликлинического приема пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в т.ч. разовым».

Екатеринбург, служба информации

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