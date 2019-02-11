Горздрав Екатеринбурга: торговать в лечебном учреждении может только мошенник

В пресс-службе екатеринбургского горздрава прокомментировали сообщение о том, что в одной из женских консультаций пациенткам продавали медицинские маски, причем по пятикратно завышенной цене.

Как рассказала «Новому Дню» представитель управления Екатерина Макашина, сотрудники лечебных учреждений не вправе ничего продавать пациентам, а также не вправе отказать человеку в приеме, даже если он в период эпидемии пришел без маски. «Торговать на территории лечебного учреждения запрещено, это может делать только мошенник. Раньше у нас в некоторых больницах стояли аптечные киоски, но они стояли не просто так – у них были лицензии, заключались договоры аренды. Но теперь уже и этого нет», – заявила она.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что, по его данным, в одной из женских консультаций Екатеринбурга пациенткам настойчиво предлагают купить медицинские маски по 15 рублей, при том, что в аптеках они стоят три рубля.

Екатеринбург, служба информации

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