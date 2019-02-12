В Екатеринбурге из-за нечищенной дороги в ДТП пострадали четыре человека (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью легковушка врезалась в микроавтобус. Травмы получили четыре человека. На фото с места ДТП заметно, что дорога в месте аварии покрыта льдом и снегом.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла около 4:30 утра близ дома № 71 по улице Бебеля. По предварительной информации, водитель «Хендай Солярис» ехал со стороны Черепанова в сторону улицы Технической, его занесло на встречную полосу, там он столкнулся с микроавтобусом «Луидор». В аварии пострадали 4 человека, водитель и пассажиры легковушки, их доставили в 23 больницу с ушибами и травмами различной степени тяжести. За рулем «Соляриса» находился мужчина 1970 года рождения, его водительский стаж – 23 года. Точные причины аварии уточняются.

«Госавтоинспекция обращается к водителям с предупреждением, что в зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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