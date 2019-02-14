Жители Екатеринбурга просят убрать снег с дорог и тротуаров. Синоптики обещают новые снегопады (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург наконец-то избавляют от снежных завалов, которые копились две недели. Проезжую часть чистят даже на окраинах. Пешеходы, между тем, преодолевают снежные отвалы, которые остались после грейдеров, и спотыкаются о надолбы на тротуаре.

По данным синоптиков, теплая погода в Екатеринбурге установилась минимум на пять дней. С завтрашнего дня будет идти небольшой снег, осадки усилятся к середине следующей недели. Напомним кратко хронологию предыдущего снегопада: 1 февраля город засыпало снегом, его никто не убирал, с 3 февраля ударили морозы (прогноз был известен), дороги стало чистить невозможно, так как реагенты при сильном минусе не работают. К 8 февраля потеплело, 10-го несколько часов валил снег. И вот сейчас коммунальщики пытаются почистить город.

Дорога у министерства культуры

«Вчера наконец на дороге стал виден асфальт. Стало непривычно тормозить – нажимаешь на педаль, а машина на самом деле останавливается. Не повезло тем, кто запарковался в разрешенных местах в центре – прошел грейдер, оставил снежный отвал», – поделился автомобилист Алексей. Куда хуже приходится пешеходам.

«Дорогу для машин почистили, в автобус теперь приходится запрыгивать, прорывая тоннель в снегу», – рассказала жительница Пионерского микрорайона. Тротуары нечищенными остаются даже в центре города.

«На центральном проспекте города тротуары даже и не думал кто-то чистить. Позорище», – такую оценку уборке дала представитель Transparency International в Екатеринбурге юрист Екатерина Петрова.

Фото со страницы Екатерины Петровой в фейсбуке

В пресс-службе администрации города рассказали, что уборка дорог ведется, есть регламенты, устанавливающие, за какое время необходимо вывезти снежные кучи вдоль дорог. «Валы, которые формируют на проезжей части, готовят под вывоз. Есть сроки на вывоз, они прописаны национальным стандартом ГОСТ Р 50597-2017. А кучи снега формировать на тротуарах, остановках и в районе пешеходных переходов запрещено», – прокомментировал пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов. Он уточнил: в этом ГОСТе сообщается, что на вывоз валов дается девять дней.

Он также рассказал, что за минувшую ночь на тротуары высыпали 14 тонн мелкофракционного щебня и 32 тонны противогололедных материалов. Убрали ли растаявший после реагентов снег, он не уточнил.

Добавим, гораздо хуже с уборкой дорог обстоит дело в микрорайоне Академическом. Жители пожаловались сразу на два участка дорог, где, по их словам, уборки не было ни разу за зиму.

Первый такой проблемный участок – дублер улицы Вильгельма де Геннина. Из колеи на дублере могут выбраться только внедорожники, большинству кроссоверов это не под силу, машины с меньшей проходимостью едут в колее как по рельсам. Но виноваты в этом сами автомобилисты, судя по всему. «Вдоль дублера парковка с обеих сторон, справа и слева. Повесили знаки запрета парковки по средам, на время уборки. Машины никто не убирает. В итоге снегоуборочная техника туда просто не протиснется, эвакуаторы вызывать тоже бесполезно», – рассказали жители Академического.

Коляски и машины застревают в колее

Вторая проблема – на дублере Академика Сахарова. «Дело в том, что жители всего этого проспекта страдают от отвратительной дороги. За всю зиму ее ни разу не чистили, колея образовалась глубиной порядка 15-20 см. Из-за глубокой колеи машины бросает из стороны в сторону, и жители не могут заехать во двор и припарковать машины в парковочные карманы рядом с домом, во время попыток заехать или припарковать машины застревают в колее. На днях машина скорой помощи застряла в колее, и не смогла заехать во двор к пациенту. Мамы с коляской с трудом перебираются через эти колеи, переходя дорогу по пешеходным переходам», – пожаловался житель дома по улице Академика Сахарова, 53.

Фактически жильцы микрорайона стали заложниками бюрократии: управляющая компания не чистит дублер, потому что это не ее территория, администрация Ленинского района не чистит, потому что официально дорогу еще не сдали, ее нет на балансе. РИА «Новый День» адресовала вопрос о ситуации на этой улице в пресс-службу администрации Ленинского района. К моменту выхода публикации там ответ на вопрос не нашли.

Добавим, по данным ГИБДД на 12 февраля, с начала месяца в областном центре было зарегистрировано 24 ДТП с пострадавшими, травмы получили 27 человек. Практически во всех случаях сопутствующая причина – нечищенные дороги. Госавтоинспекторы выписали 140 предписаний на устранение выявленных недостатков, за невыполнение в установленный срок предписаний возбуждено 11 административных производств.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман

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