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Четверг, 14 февраля 2019, 10:09 мск

Новости Екатеринбург

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Рано утром на Эльмаше столкнулись две машины, одну отбросило на пешехода

Сегодня рано утром на улице Шефской в Екатеринбурге столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля. Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, судя по всему, авария была серьезной.

«В ту сторону мчались три машины реанимации, полиция», – рассказал проезжавший мимо автолюбитель. В городском ГИБДД уточнили, что ДТП случилось недалеко от дома по адресу Шефская, 3г. Столкнулись две иномарки, причем одну их них отбросило на тротуар, в результате чего пострадал пешеход. Предварительно известно о трех пострадавших, погибших нет, детали уточняются.

Екатеринбург, служба информации

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