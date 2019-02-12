«Ночь музеев-2019» будет посвящена Году театра и юбилею Павла Бажова

Оргкомитет общегородского мультикультурного проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2019» объявил о начале приема заявок от участников.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении культуры, в этом году музейная ночь пройдет с 18 на 19 мая. Главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» на этот раз станет Год театра. Дополнительной темой – 140-летие со дня рождения писателя Павла Бажова.

С 11 февраля по 10 марта оргкомитет «Ночи музеев в Екатеринбурге» принимает заявки от площадок через электронную форму на официальном сайте. Присоединиться к масштабному мультикультурному проекту могут все заинтересованные площадки музейной направленности. Традиционное требование для потенциальных участников – открытость и доступность музея, комфортность музейного пространства.

«Ночь музеев в Екатеринбурге» будет проходить в тринадцатый раз. Днем пройдет детская программа, а вечером 18 мая стартует основная программа проекта, которая продолжится до 02:00 19 мая. По традиции, в статусном проекте, который на мировом уровне курирует Министерство культуры Франции, принимают участие все муниципальные музеи, галереи и выставочные пространства Екатеринбурга.

В прошлом году «Ночь музеев» в Екатеринбурге собрала десятки тысяч людей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

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