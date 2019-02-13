«Аэропорты регионов» хотят выкупить оставшиеся акции «Аэропорта Кольцово»

АО «Аэропорты регионов» предлагает выкупить у миноритариев оставшиеся 11,97% акций ПАО «Аэропорт Кольцово».

Как говорится на сайте раскрытия информации, на сегодняшний день доля холдинга «Аэропорты регионов» в Кольцово – 88,03%. Сейчас холдинг, входящий в группу «Ренова», предлагает выкупить у миноритариев 11,97% акций по цене 34 954 рубля за одну акцию. Предложение должно быть рассмотрено в течение не более чем 70 дней со дня получения.

Напомним, до 2014 года одним из акционеров аэропорта Кольцово была Свердловская область, но затем этот пакет был продан при активном участии тогдашних руководителей Корпорации развития Среднего Урала (один из них, по неподтвержденной информации, потом скрылся за границу). В январе 2016 года губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал, что ничего страшного не произошло, напротив, сделка очень полезна для региона. «Частный собственник – самый эффективный, разве нет? Раз нашлись желающие приобрести этот актив, почему бы нет?», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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