В Екатеринбурге принимают новые меры защиты от кори: прививки будут ставить сотрудникам крупных коммерческих компаний

В Екатеринбурге за пять дней медики привили от кори почти 10 тысяч человек. В том числе 740 мигрантов, работающих на городском рынке «Таганский ряд», и на строительных объектах в Академическом микрорайоне.

Массовая вакцинация помогла погасить вспышку кори – с прошлой пятницы в уральской столице заболел только один человек. Но специалисты считают, что защитных мер все еще недостаточно.

По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, нужно продолжать противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить второй волны наступления опасной болезни. Поэтому медики рекомендуют вовлечь в процесс массовой вакцинации все крупные коммерческие предприятия и организации Екатеринбурга. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению ЧС, сообщили в пресс-службе мэрии.

В первую очередь, прививаться рекомендуют работникам частных транспортных компаний-перевозчиков, персоналу крупных торговых центров, управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса и сотрудников ведущих строительных фирм Екатеринбурга. Чаще всего именно на этих предприятиях трудится большое количество мигрантов, относящихся к группе риска по распространению кори.

«Вакцинацию сотрудников коммерческих структур медики предлагают организовать непосредственно на местах их работы, силами выездных прививочных бригад. Для организации процесса необходимы только содействие руководителей предприятий и подходящее помещение», – добавили в пресс-службе.

Напомним, прививку от кори можно поставить бесплатно в прививочных кабинетах территориальных поликлиник по месту жительства. В течение февраля кабинеты работают не только в будни, но и по субботам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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