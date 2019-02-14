Шойгу приехал? Горожане жалуются на сильные пробки

На дорогах Екатеринбурга сегодня утром наблюдаются сильные заторы. Ситуацию с утренним трафиком в центре города осложнило появление ВАИ. В частности, автомобилисты сообщали, что около 9 часов утра сотрудниками Военной автоинспекции была занята вся правая полоса проспекта Ленина на участке от Луначарского до Бажова, напротив штаба ЦВО.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Екатеринбург с визитом может прибыть министр обороны РФ Сергей Шойгу. В России на этой неделе проходят масштабные учения, в том числе и сборы для высшего руководства военных сил страны. Часть мероприятий состоятся в Екатеринбурге, куда прибудут начальники ВС РФ. В том числе ожидался и визит самого Сергея Шойгу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

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