В Екатеринбурге ждут главу Минобороны РФ Сергея Шойгу

Российское Минобороны проводит масштабные учения, в рамках которых запланированы сборы для высшего руководства военных сил страны. Часть мероприятий пройдет в Екатеринбурге, куда, по некоторым данным, приедет и глава ведомства Сергей Шойгу.

«Сборы начнутся со вторника, 12 февраля, в Москве. Туда сегодня улетел командующий ЦВО Александр Лапин. Планируется, что мероприятие продолжится и закончится в штабе ЦВО в четверг. Есть вероятность, что прибудет Шойгу, но 100% гарантии нет», – пишет «АиФ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, генералитет начнет прибывать в Екатеринбург уже в среду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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