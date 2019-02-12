В Екатеринбурге ждут главу Минобороны РФ Сергея Шойгу

Российское Минобороны проводит масштабные учения, в рамках которых запланированы сборы для высшего руководства военных сил страны. Часть мероприятий пройдет в Екатеринбурге, куда, по некоторым данным, приедет и глава ведомства Сергей Шойгу.
«Сборы начнутся со вторника, 12 февраля, в Москве. Туда сегодня улетел командующий ЦВО Александр Лапин. Планируется, что мероприятие продолжится и закончится в штабе ЦВО в четверг. Есть вероятность, что прибудет Шойгу, но 100% гарантии нет», – пишет «АиФ» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, генералитет начнет прибывать в Екатеринбург уже в среду.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 12.02.19
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