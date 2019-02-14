Вместо Шойгу в Екатеринбург прилетел его первый зам

В Екатеринбург прилетел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Под его руководством пройдут сборы для высшего руководства военных сил страны.

Самолет Минобороны вместе с начальником Генштаба, первым заместителем Министра обороны ВС РФ приземлился в уральской столице накануне. Ранее сообщалось, что на учения в Екатеринбург ожидается Сергей Шойгу, однако, как стало известно РИА «Новый День» из собственных источников, генерал армии в Екатеринбург не прилетел.

Сборы командующих округов начались 12 февраля в Москве, его открыл министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Накануне состоялся сбор в Бурятии. «Более 200 генералов и офицеров руководящего состава ВС РФ приняли участие в практических занятиях на полигоне в Бурятии в рамках планового оперативно-мобилизационного сбора», – сообщили в Минобороны РФ. Мероприятия заканчиваются сегодня в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Шойгу приехал? Горожане жалуются на сильные пробки. / Рано утром на Эльмаше столкнулись две машины, одну отбросило на пешехода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»