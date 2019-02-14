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Четверг, 14 февраля 2019, 16:22 мск

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Стоматолог Владимир Козлов получил мандат депутата ЕГД

Избирком Екатеринбурга сегодня зарегистрировал избрание Владимира Козлова депутатом городской думы от партии «Справедливая Россия» и вручил ему депутатский мандат, передаёт корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, ранее Свердловский региональный совет партии «Справедливая Россия» принял решение о передаче вакантного мандата депутата ЕГД врачу-стоматологу Владимиру Козлову. Это стало следствием того, что депутат от СР Антон Швалев досрочно сложил депутатские полномочия 29 января в связи с переездом в Омск. Предполагается, что он займет один из постов в правительстве губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловское отделение «Справедливой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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